Горно-Алтайск, 23 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском и Улаганском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 601.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 670, в том числе 622 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 11, за весь период – 33 870», — отметили в штабе.