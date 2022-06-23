Донецк, 23 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск погибли два жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 23 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В штабе опубликовали данные о потерях среди мирного населения ДНР за минувшие сутки — с 08:00 22 июня до 08:00 23 июня. В результате обстрелов за этот период погибли два мирных жителя, ещё пять человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 июня ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский.