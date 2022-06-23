Лондон, , 08:14 — REGNUM По мнению уходящего главы Конфедерации британской промышленности (CBI) Карана Билимории, в данный момент Великобритания «определённо» движется в направлении рецессии. Его слова на эту тему 23 июня приводит Telegraph.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Рецессия — ужас, с которым мы столкнемся», — сказал он.

Также Билимория указал, что так как страна «определённо» направляется в сторону рецессии, правительству Британии нужно снизить налоги.

«Возможно, уже слишком поздно для того, чтобы избежать её (рецессии), но если мы будем действовать быстро, мы сможем в значительной степени минимизировать её воздействие», — пояснил уходящий глава CBI.

Кроме того, он призвал британские власти вести более гибкую политику в вопросе миграции, чтобы справиться с дефицитом квалифицированных кадров в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что существует «угроза усталости» мира от темы Украины, но, несмотря на это, надо продолжать поддерживать Киев.