Москва, 23 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. По итогам дня 22 июня рубль показал смешанную динамику по отношению к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bp.blogspot.com Рубль

Пара доллар/рубль снизилась на 1,16%, до 53,15 руб., фунт/рубль — на 2,10%, до 70,88 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,29%, до 56,42 руб.

Укрепление рубля не ослабевает, поскольку баланс поддерживающих факторов остается на его стороне. При низком спросе на валюту налоговый период стал чувствительным для валютного рынка.

Предложение валюты от экспортеров перевешивает спрос от покупателей. Пара доллар/рубль снижалась до 52,80 руб., евро/рубль — до 55,01 руб.

Рубль своим курсом наносит урон российской экономике. Крепчает, как на стероидах. Чем дороже рубль, тем меньше денег получают экспортеры и соответственно бюджет недополучает доход. Только никто не знает, кто и когда остановит «бычий» тренд.

ЦБ России сфокусирован на инфляции, которая снижается только в отчётах. Когда рубль подешевел к доллару до 121,53 руб, цены на товары мгновенно взлетели на десятки процентов.

Когда рубль подорожал к доллару и евро на 55%, цены не упали ниже уровней тех, что были до спецоперации. При этом в магазинах ценники переписываются в сторону увеличения каждый день.

Если в течение года цены не покажут роста как в марте–апреле, то в 2023 году в июне ЦБ сможет добиться успеха, отчитавшись об инфляции меньше 6%, так как пиковые значения за 2022 год выйдут из расчёта.

Правительство обеспокоено высоким курсом рубля и работает над тем, чтобы вернуть его справедливую стоимость, которая, по оценкам экономистов, составляет около 70-80 рублей.

Если ЦБ и Минфин РФ не предпримут кардинальных мер, как при ослаблении рубля, то по паре доллар/рубль можно жать падения до 50 рублей.

Цена на нефть заметно снизилась, поскольку инвесторы переключили внимание на возможное наступление рецессии в США и в мире, что может снизить спрос на энергоресурсы.

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