Уфа, 23 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Девушка утонула в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Luxfon.com Утопающий

Сообщается, что вечером 22 июня спасатели Кармаскалинского района получили сообщение о том, что около деревни Симский во время купания парня и девушку унесло течением, где сливаются реки Белая и Сим.

Отмечается, что парень сумел добраться до берега, а 31-летняя девушка утонула. Ее тело обнаружили местные жители на другом берегу.

Сообщается, что в текущем году в водоемах Башкирии утонули 32 человека.