Кемерово, , 08:10 — REGNUM В Кемеровской области на период с 2022 по 2025 год запланировано строительство животноводческого комплекса. Инвестиционная стоимость составляет 1 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.

Животноводческий комплекс ako.ru

Напомним, что соответствующие соглашение на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и директор компании «Окуневское молоко» Георгий Лаврик.

«Кузбасс проводит активную работу по обеспечению продовольственной безопасности. Перед животноводами стоит задача — к 2035 году мы должны прийти к 100% снабжению региона молоком собственного производства, — прокомментировал Цивилёв. — Мы уже начали строительство новых современных животноводческих комплексов, реализуются инвестиционные проекты по модернизации действующих производств. Кроме того, расширение предприятия в Промышленновском округе даст новые рабочие места для местных жителей, вырастут поступления в бюджет региона».

Жживотноводческий комплекс будет включать в себя 2 тысячи голов дойного стада. Плановая мощность производства молока — около 40 тонн в сутки.