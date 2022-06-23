Донецк, 23 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

БМП вооруженных сил Украины

В 6:05 украинские войска открыли огонь с позиций в Зайцево Северное. По поселку Гольмовский выпущено десять снарядов из БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска в ДНР обстреляли Пантелеймоновку