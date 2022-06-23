Тбилиси, 23 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Европейский союз откровенно встал на сторону противников нынешнего грузинского правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМОНиколай Силаев.

Позиция европейцев не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС сейчас выглядит как довольно откровенное подыгрывание в пользу Михаила Саакашвили уже во внутренней грузинской политике. Они в отношении этого старались держаться довольно нейтрально, но здесь, если Грузия не получит статус кандидата, очевиден второй ход. А второй ход будет заключаться в том, что «Единое национальное движение» начнёт говорить, что это неправильная «Грузинская мечта» и неправильное правительство лишили Грузию европейской перспективы. Этим они просто отталкивают Грузию от Европейского союза. Но, возможно, они действительно рассчитывают, что в Грузии таким образом поменяется правительство. И другое правительство введёт антироссийские санкции, неизбежно получив ответ со стороны России. Но это ничего не добавит Европейскому союзу с точки зрения противостояния с Россией, но может, наоборот, подтолкнуть Грузию в сторону России. Я всё-таки предположил бы, что этот статус им дадут

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Николай Силаев