Красноярск, , 08:06 — REGNUM Первый в 2022 году случай укуса сусликом зарегистрирован в Красноярске. Об этом 23 июня в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Суслик

Инцидент произошёл на острове Татышев. С жалобой на укус в медучреждение обратился восьмилетний мальчик.

В 2021 году было официально зарегистрировано 14 случаев укусов.

Горяев предупредил, что суслики могут являться переносчиками гельминтозов, а также различных заболеваний, таких как бешенство, туляремия, листериоз и других.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке туристов просят не кормить сусликов.

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