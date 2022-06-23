Москва, , 08:04 — REGNUM Электронику в Россию ретейлеры начали ввозить по новой схеме в Россию, используя параллельный импорт. Об этом 23 июня сообщает издание «Коммерсантъ».

Гаджеты

Речь идёт, в первую очередь, о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung и Apple, а также об игровых консолях Xbox, PlayStation и Nintendo. При этом цена на технику будет выше, чем до ввода антироссийских санкций, на 10-20%.

Первым среди крупных ретейлеров подтвердила ввоз техники по новой схеме компания «Связной». При этом отмечается, что российская компания даёт гарантию на новую электронику, но затраты на обслуживание переходят к импортеру. По мнению экспертов, возврат денег за неисправные гаджеты будет осуществлять ретейлер.

При этом глава компании Алексей Вуколов считает, что прежних запасов хватит еще на два-три месяца. В «Связном» пояснили также, что проблем с активацией устройств не будет, так как они предназначены для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экономистов, поставки смартфонов в Россию вырастут сразу же после наладки логистических связей.

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