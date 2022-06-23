Москва, 23 июня 2022, 08:03 — REGNUM Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду с целью возобновления транзита в Калининградскую область, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его мнению, Литва пошла на такой шаг под давлением Соединенных Штатов и НАТО, так как самостоятельно на это не решилась бы.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Россия может нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.
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