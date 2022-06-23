Москва, , 08:02 — REGNUM В течение прошедших 24 часов сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России 37 лесных пожаров на общей площади 2118 га. Об этом 23 июня сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесные пожары Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.06.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2118 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 68 лесных пожаров на общей площади 64 963 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии леса горят на территории в 22,8 тыс. га. Всего в республике насчитывается 21 природный пожар.