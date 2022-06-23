Ульяновск, 23 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт количество пострадавших от укусов клещей. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

По оперативной информации ведомства (на 20 июня), в регионе в больницы с присасыванием клещей обратились 720 человек, что на 67 меньше (-8,5%), чем было за аналогичный период 2021 года (787 случаев).

В то же время за неделю количество пострадавших от укусов клещей выросло на 76, с 644 до 720. Больше всего пострадавших — в Ульяновске, где зарегистрирован 451 случай. Далее идут Барышский (43 случая) и Старомайнский район (29 случаев).

В этом году чуть подросло число пострадавших среди детей: клещи покусали 194 несовершеннолетних, что на три случая больше, чем было за аналогичный прошлогодний период. На долю детского населения приходится 26,9% случаев от общего числа пострадавших от укусов клещей.

В ведомстве отмечают, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не выявлено. Прививку от данного заболевания сделали 3250 жителей, включая 3012 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Ульяновской области зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.