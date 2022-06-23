Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Китай и Индия могут закупать больше нефти из России, чем знают власти США. Об этом заявила представитель экономического совета Белого дома Сесилия Роуз 22 июня в интервью агентству Bloomberg.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновника, до нее доходили подобные неподтвержденные слухи, которые якобы объясняют нестабильную ситуацию на топливном рынке в мире. Роуз поприветствовала снижение цены на нефть и выразила надежду, что потребители почувствуют улучшения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное таможенное управление КНР распространило информацию о том, что Китай увеличил импорт нефти из России по итогам мая в годовом выражении на 55%.

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