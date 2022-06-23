Приднестровье, 25 октября, 2006, 19:18 — ИА Регнум. В 2005 году на рассмотрение прокурорских органов Приднестровья поступило более 4,5 тыс. различных жалоб, что примерно на 20% больше, чем за 12 месяцев 2004 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Приднестровья.

Среди поступивших в 2005 году в прокуратуру обращений граждан 331 касалось нарушений трудового законодательства, 151 - жилищного. Было также 17 заявлений по вопросам административной практики органов милиции и 26 жалоб на применение незаконных методов расследования. 571 обращение касалось вопросов надзора за законностью судебных решений по гражданским, арбитражным и административным делам.

В сообщении прокуратуры отмечается, что проверки органов прокуратуры "постоянно выявляли факты грубого нарушения судьями законов": "По закону гражданские дела должны рассматриваться не позднее 1 месяца со дня окончания подготовки к слушанию. Однако эти сроки часто нарушаются". В ходе проверки, проведенной прокуратурой в октябре-ноябре 2005 года в Тираспольском городском суде, выяснилось, что 5 дел находятся там свыше 3 лет, еще 11 - более 1 года.

В 2005 году прокуратура Приднестровья принесла 98 кассационных протестов по уголовным делам, 55 из них были удовлетворены: 31 - ввиду мягкости назначенного наказания, 15 - ввиду неправильного оправдания и 9 - из-за неправильной квалификации преступления.