Владивосток, 23 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Во Владивостоке подведены итоги ЕГЭ по истории и физике, сообщили в городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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100 баллов за историю получил лишь один выпускник. По физике стобалльных результатов нет, однако по 99 баллов — у двух учащихся Технического лицея.

В этом году увеличилось число высокобалльных результатов по истории. На сегодняшний день выше 80 баллов набрали 49 человек.

По физике более 80 баллов получил 51 выпускник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском Свердловской области один из выпускников сдал ЕГЭ по русскому языку и физике на 100 баллов каждый.