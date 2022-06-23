Каракас, 23 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования Афганистану в связи с землетрясением, унесшем жизни более 1,5 тыс. человек. Об этом глава Боливарианской Республики заявил на своей странице в Twitter.

The Photographer Николас Мадуро

«От имени Венесуэлы я выражаю нашу солидарность с народом Афганистана в эти моменты неопределенности и боли, вызванные землетрясением», — заявил он.

Он добавил, что выражает свои соболезнования семьям и родным погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате стихийного бедствия погибли около 1,5 тыс. человек, еще 2 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести.