Уфа, , 07:59 — REGNUM Рыбохозяйственные заповедные зоны могут появиться в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты парламента республики на итоговом заседании весенней сессии намерены принять в окончательном чтении соответствующий законопроект.

«Главная цель законопроекта — сохранение и воспроизводство водных биоресурсов, аквакультуры и рыболовства. Этот статус предполагает ряд ограничений — полных или частичных — на ведение определенных видов деятельности», — приводит пресс-служба слова председателя государственного Собрания региона Константина Толкачева.

Согласно документу рыбохозяйственной заповедной зоной может стать водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к нему территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов ценных и особо ценных видов.

«На такой территории могут быть постоянно или временно ограничены разведка и добыча полезных ископаемых, сброс сточных вод, рубка лесных насаждений, строительство промышленных объектов, движение и стоянка транспорта вне специально оборудованных мест и ряд других действий и видов деятельности, способных нанести ущерб экосистеме», — пояснил Толкачев, добавив, что порядок установления таких зон, а также изменения их границ будет определять правительство Башкирии.