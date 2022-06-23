Донецк, 23 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населённые пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 06:05 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по нему 10 снарядов из БМП-1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Амвросиевский район ДНР нуждается в помощи по подготовке к учебному году и отопительному сезону.