Кито, 23 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. У президента Эквадора Гильермо Лассо диагностировали COVID-19. Об этом пресс-служба главы государства 22 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional Гильермо Лассо

пресс-служба президента Эквадора «Тест на COVID-19 президента Гильермо Лассо дал положительный результат».

В настоящее время у Лассо, привитого от коронавируса, не наблюдается симптомов заболевания. Ближайшие дни он «будет соблюдать соответствующие медицинские протоколы».

Всего в Эквадоре полностью вакцинированы от COVID-19 14 млн человек или 79,4% жителей. Из почти 900 тыс. заразившихся, умерли 35,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом.

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