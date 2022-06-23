Оренбург, 23 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области расширили перечень получателей ежегодной выплаты на школьную форму, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Https://pixabay.com Деньги

С 2021 года многодетные семьи с низкими доходами получают ежегодную денежную выплату на приобретение школьной формы. Теперь в список попали семьи, которым начисляется ежемесячная выплата на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Дополнительные средства на форму для школьников выделяются семьям с тремя и более детьми, которые являются малоимущими.

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что произошли некоторые перемены в социальном обеспечении многодетных семей с низкими доходами — теперь они получают выплаты от государства, из федерального бюджета. »Но они не должны выпадать и из региональной системы социального обеспечения. Поэтому мы принимаем такое адресное и своевременное решение», — сказал он.

Примечательно, что оформлять документы для получения ежегодной денежной выплаты на школьную форму не требуется. Минсоцразвития получит нужную информацию от Пенсионного фонда РФ и перечислит причитающуюся выплату в проактивном режиме.

В 2021 году выплату из областного бюджета на приобретение школьной формы получили около 19 тыс. семей на 39 284 ребёнка.