Анадырь, 23 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. По факту гибели шести человек во время пожара в селе Инчоун вынесен обвинительный приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотке.

Kaluga.sledcom.ru Горит жилой дом

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Установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2021 года в одном из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, где осужденный проживал самовольно, в результате его неосторожных действий при эксплуатации печи с дефектами дверцы топки, при которых её использование было запрещено действующим законодательством, произошёл пожар, в результате чего погибли четверо детей в возрасте от 1 года до 6 лет, а также две женщины 1972 года рождения.

Вину в совершении преступления молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором Чукотского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту гибели женщины и пятилетней девочки в результате пожара в жилом доме в городе Фурманове Ивановской области 22 июня возбудили следственные органы.