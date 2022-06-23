Омск, 23 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Портрет советского солдата из десяти тысяч памятных лампад выложили в День памяти и скорби в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Портрет советского солдата из лампад. Омск. День памяти и скорби. 22.06.2022 г.

22 июня Омская область присоединилась к всероссийским акциям «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Омичи собрались в Парке Победы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

«81 год прошёл с того дня, как фашизм поднял руку на нашу страну. Сегодня мы видим, что нацизм вновь поднимает голову, и наши солдаты снова защищают Родину», — подчеркнул заместитель председателя областного правительства, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.

Всем нужно помнить, какой ценой была оплачена победа в Великой Отечественной войне, добавил он.

«Акция «Свеча памяти» — это не просто дань уважения воинам, но и способ сохранить историю. Ведь верно говорят, что герои живы, пока о них помнят», — подытожил Заремба.

В часовне Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского прошла панихида по усопшим и убиенным воинам. После этого состоялась передача «огня памяти» юнармейцам. Именно они зажгли первую лампаду акции.

У памятника Солдату-освободителю омичи возложили цветы и гирлянды к Вечному огню и выложили из свечей слово «Помним».

В рамках акции «Огненные картины войны» у мемориала Матери-сибирячки выложили зажжёнными лампадами портрет советского солдата размером 20 на 37 метров.

Напомним, 22 июня в России прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

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