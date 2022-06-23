Благовещенск, 23 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. 23 июня в центральных и южных районах Амурской области ожидаются грозы и сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение, сообщил телеграм-канал амурского гидрометцентра.

Ливень

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Часть региона накроет осадками в течение трёх-шести часов. Помимо ливня и грозы возможны также град и шквалистый ветер.

«В ближайшие 3-6 часов местами по центральным и южным районам Амурской области ожидаются сильные ливни с грозами, град. При грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — отметили в метеоцентре региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июня в Благовещенске действует режим повышенной готовности из-за сильных дождей. С улиц не успевают откачивать воды, побит рекорд по количеству выпавших осадков.