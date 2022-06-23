Пермь, , 07:45 — REGNUM В Перми краевой бал выпускников школ «Будущее здесь!» состоится 24 июня. Мероприятие пройдёт на набережной Камы, сообщает минобр региона.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

С начала пандемии выпускной бал наконец состоится в очном формате. Участниками вечера станут свыше 4,5 тысяч школьников, а также ребят из техникумов и колледжей, их учителей и родителей.

Праздничная программа начнется с экскурсий по музеям Перми. Затем ребят ждёт концерт с участием пермских вокальных и танцевальных групп. Хедлайнером вечера станет молодёжная группа Filatov& Karas. Вход на мероприятие будет организован по специальным пригласительным.

Предусмотрены меры безопасности. Территорию проведения праздника оградят. На месте дежурство будет нести полиция и медики.