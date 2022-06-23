Париж, 23 июня 2022, 07:42 — REGNUM Министр заморских территорий Франции Яэль Брон-Пиве выдвинута правящим блоком «Вместе!» на пост председателя Национального собрания (нижней палаты французского парламента), передает радиостанция France Info.

Зал заседаний Франции
Зал заседаний Франции
Richard Ying et Tangui Morlier

Ее кандидатуру в рамках на заседания партийной фракции утвердили уже в первом туре. 28 июня новый состав Национального собрания проведет голосование по избранию ее на указанную должность. В случае утверждения Брон-Пиве может стать первой в истории Франции женщиной на посту спикера нижней палаты парламента.

Предыдущий председатель Национального собрания Ришар Ферран не может дальше выполнять свои обязанности из-за поражения на выборах главы законодательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Le Figaro распространило информацию о том, что правоохранительные органы Франции начали расследование против государственного секретаря по вопросам развития, франкофонии и международных партнерств при французском МИД Хрисулы Захаропулу. В отношении нее подали две жалобы об изнасиловании.

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