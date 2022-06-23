Париж, 23 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Министр заморских территорий Франции Яэль Брон-Пиве выдвинута правящим блоком «Вместе!» на пост председателя Национального собрания (нижней палаты французского парламента), передает радиостанция France Info.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Ее кандидатуру в рамках на заседания партийной фракции утвердили уже в первом туре. 28 июня новый состав Национального собрания проведет голосование по избранию ее на указанную должность. В случае утверждения Брон-Пиве может стать первой в истории Франции женщиной на посту спикера нижней палаты парламента.

Предыдущий председатель Национального собрания Ришар Ферран не может дальше выполнять свои обязанности из-за поражения на выборах главы законодательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Le Figaro распространило информацию о том, что правоохранительные органы Франции начали расследование против государственного секретаря по вопросам развития, франкофонии и международных партнерств при французском МИД Хрисулы Захаропулу. В отношении нее подали две жалобы об изнасиловании.