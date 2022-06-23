Окленд, Новая Зеландия, , 08:01 — REGNUM Холодное оружие было найдено на месте преступления, где утром 23 июня в Окленде, Новая Зеландия, были ранены несколько человек. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Как пишут журналисты, ранения получили случайные прохожие. В службе скорой помощи сообщили, что пять человек получили ранения, четверо из них были доставлены в больницу Окленда.

Однако позже полиция подтвердила, что четыре человека были ранены и получили травмы «средней степени тяжести».

Подозреваемый был задержан полицией. Суперинтендант Найла Хассан похвалила граждан за вмешательство, заявив, что инцидент мог быть намного хуже.

Как заявили, в полиции речи о теракте или преступлении на почве ненависти не идет. Как сообщают СМИ, с момента звонка в полицию до задержания нападавшего прошло приблизительно 10 минут.