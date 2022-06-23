Кемерово, 23 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 23 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 594 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 80 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 844 случая заражения коронавирусом, 162 801 человек выздоровел, 2449 пациентов скончались.