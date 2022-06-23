София, 23 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Болгарии в ночь на 23 июня восстановили работу пятого энергоблока атомной электростанции «Козлодуй», остановленного накануне сработавшей аварийной системой из-за неполадок в генераторе. Об этом со ссылкой на пресс-службу АЭС сообщает Болгарское национальное радио.

Trygve W Nodeland АЭС «Козлодуй»

По информации энергетиков, после экстренного ремонта оборудование было проверено, энергоблок переведён на нормальный режим работы и включён в энергосистему республики. В настоящее время всё оборудование пятого и шестого энергоблоков АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, в конце мая пятый энергоблок был вновь введён в эксплуатацию после планового ремонта и перезарядки ядерного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии в работе системы питания был отключён пятый энергоблок крупнейшей в балканском регионе болгарской атомной электростанции «Козлодуй».