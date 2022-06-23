Якутск, 23 июня, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Двое пострадавших при жёсткой посадке самолёта Ан-30 в Оленёкском районе Якутии находятся в состоянии средней тяжести. Их доставили в Якутск, сообщило ЯСИА.

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Пилоты обследованы, у одного из них выявили оскольчатый перелом шейного позвонка, у второго — закрытый перелом голени.

«Состояние обоих расценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», 一 сообщил руководитель отделения травматологии Республиканской больницы №2 Анатолий Горохов.

Как сообщало ИА REGNUM, два из семи пострадавших при крушении самолёта Ан-30 эвакуированы санитарным рейсом в столицу Якутии, остальные пять будут проходить лечение в медучреждении города Мирный. ЧП произошло 22 июня в 70 километрах от населённого пункта Оленёк.