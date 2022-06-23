Южно-Сахалинск, , 07:34 — REGNUM Пожар произошел на полигоне бытовых отходов в Южной-Сахалинске в ночь на 23 июня, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Пожар Pixabay.com

«Поступило сообщение о возгорании на полигоне ТБО», — указали в ведомстве.

Сообщается, что первая группа спасателей прибыла на место происшествия спустя восемь минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огнем была охвачена площадь 400 квадратных метров. К утру удалось ликвидировать возгорание. В тушении пожара принимали участие пятеро спасателей и две единицы спецтехники. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Румынии загорелся пассажирский поезд в районе населенного пункта Виделе. С места происшествия эвакуировали 250 человек. Сведений о пострадавших не поступало.