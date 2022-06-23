Тбилиси, 23 июня 2022, 14:42 — REGNUM Грузия выполнила гораздо больше реформ, требуемых Европейским союзом, чем Украина и Молдавия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

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«Я удивлён позицией европейских политиков, которые намерены предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии, но при этом как-то отдельно от них и иначе трактуют случай Грузии. Говорят, что здесь кандидатства Грузии не будет, а ей будут выдвинуты какие-то условия для получения такого статуса. И я удивлён этой позицией, потому что Грузия действительно гораздо дальше продвинулась на пути реформ в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, чем Украина и Молдавия. И позиция грузинских властей вполне рациональна. Они считают членство в ЕС своей заветной целью и высказываются по поводу Европейского союза очень аккуратно. Они говорят, что если даже статуса кандидата у них не будет, Грузия всё равно будет стремиться в Европейский союз», — сказал эксперт.

Напомним, что Европейский парламент и Европейская комиссия высказались против предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, потребовав предварительного выполнения ею ряда условий. 24 июня вопрос о Грузии будет окончательно решён на заседании Европейского совета.