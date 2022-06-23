Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбурге после ЕГЭ проходит череда выпускных вечеров в школах. Они начались 21 июня и завершаться 4 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Каждая образовательная организация города по решению родительской общественности проводит праздник либо в здании, либо за его пределами в рамках сложившихся традиций. Дату определяет каждая школа самостоятельно, в зависимости от предпочтений учеников и их родителей.

Стоит отметить, в 2022 году школы областного центра заканчивают более 2 тыс. одиннадцатиклассников и около 6 тыс. девятиклассников.