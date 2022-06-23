Калуга, , 09:08 — REGNUM В Калуге к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорена 30-летняя многодетная мать, убившая своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов области.

Новорожденный ребенок

Женщина самостоятельно родила ребёнка 20 марта 2022 года, находясь в Калуге в квартире по месту жительства. Затем она задушила младенца подушкой, а его тело выбросила в контейнер для мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта работники калужского завода по производству альтернативного топлива в ходе сортировки мусора на производственной ленте обнаружили тело младенца. По подозрение в убийстве новорожденного была задержана женщина. Согласно выводам генетической судебной экспертизы, она является матерью убитого младенца. Семья женщины состоит на профилактическом учёте в полиции.

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