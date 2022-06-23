Екатеринбург, 23 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Свердловской области неизвестный мужчина погиб на крыше вагона грузового поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Трагедия произошла на перегоне между станциями Шарташ и Лечебный в 03:05 по местному времени. Гражданин коснулся высоковольтного электропровода и скончался.

Личность мужчины устанавливается. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале были случаи подобного травмирования при попытке сделать селфи.