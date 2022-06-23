Благовещенск, 23 июня 2022, 07:23 — REGNUM Амвросиевский район Донецкой Народной Республики нуждается в помощи по подготовке к учебному году и отопительному сезону. Об этом заявил 23 июня в своём телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов, посетивший территорию.
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Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом. Глава региона вместе с руководителем ДНР Денисом Пушилиным и руководителем района Игорем Лызовым осмотрели одну из школ.
Помогать муниципалитету намерены в рамках нацпроектов России, отметил губернатор Приамурья. В данный момент в район отправили 60 тонн гуманитарного груза, на помощь ему собирают деньги.
Как сообщало ИА REGNUM, городу Кировское в Донецкой народной республике будет помогать Якутия. Дороги и социальная инфраструктура в населённом пункте обветшали, но работает угольная шахта.