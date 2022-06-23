Благовещенск, 23 июня, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Амвросиевский район Донецкой Народной Республики нуждается в помощи по подготовке к учебному году и отопительному сезону. Об этом заявил 23 июня в своём телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов, посетивший территорию.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

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Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом. Глава региона вместе с руководителем ДНР Денисом Пушилиным и руководителем района Игорем Лызовым осмотрели одну из школ.

Помогать муниципалитету намерены в рамках нацпроектов России, отметил губернатор Приамурья. В данный момент в район отправили 60 тонн гуманитарного груза, на помощь ему собирают деньги.

«Посетив район, вижу, что люди очень ждут нашей помощи. Она им просто необходима для того, чтобы восстановить нормальную жизнь, которой их лишили националисты. Жители Донбасса — наш братский народ и, несмотря на тысячи километров расстояния, нас связывает общая история и культура. Уверен, вместе мы восстановим Донбасс!» — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, городу Кировское в Донецкой народной республике будет помогать Якутия. Дороги и социальная инфраструктура в населённом пункте обветшали, но работает угольная шахта.