Акбулак, Оренбургская область, , 07:18 — REGNUM В Акбулаком районе Оренбургской области женщина с двумя несовершеннолетними детьми проживает в непригодном для жилья доме. При этом местные чиновники бездействуют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Непригодный для проживания дом прокуратура Оренбургской области

Женщина 22 июня обратилась за помощью к прокурору Оренбуржья Руслану Медведеву, который проводил личный приём. В начале 2022 года в доме произошёл сильный пожар. Администрация бездействует, помощи в сборе документов не оказывает, временное жилье не предоставляет.

Руслан Медведев поручил прокурору Акбулакского района оперативно вмешаться и принять исчерпывающие меры для восстановления прав семьи. На месте уже работает межведомственная комиссия, дом обследовали. Оренбурженке оказывается комплексная помощь в подготовке и сборе необходимых документов. Уже составлен акт обследования помещения и заключение, в соответствии с которым жилой дом признан непригодным для проживания.

«Ход разрешения указанного вопроса остаётся на контроле прокурора области вплоть до полного восстановления жилищных прав семьи погорельцев», — подчеркнули в надзорном ведомстве.