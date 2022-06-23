Красноярск, , 07:18 — REGNUM Мужчина и женщина отравились угарным газом в Красноярском крае. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

Трагедия произошла в посёлке Ключи возле города Ачинска, на придомовой территории частного дома. По предварительным данным, 51-летний мужчина и женщина 65-ти лет спустились в погреб в сарае и подожгли там опилки и старый веник, чтобы просушить помещение. При этом сами они решили остаться в погребе на время процесса.

В результате таких неосторожных действий мужчина и женщина получили отравление угарным газом и выбраться из погреба уже не смогли. Погибших обнаружил сын женщины, обеспокоенный тем, что она давно не выходила на связь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту инцидента, назначены все необходимые экспертизы для установления точной причины смерти людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале расследования случая отравления угарным газом мужчины и трёх его детей в Татарии.

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