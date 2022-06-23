Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2022, 07:15 — ИА Регнум. На создаваемом на Камчатке судоремонтном кластере появятся 250 новых высокопроизводительных рабочих мест. Комплекс поддержит развитие транспортного коридора «Северный морской путь» и потребности рыбопромышленных компаний края, об этом в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Басаргина Яна Владимир Солодов

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«Важнейшим инвестиционным проектом в области судоходства, логистики является возрождение судоремонта, который в советское время был одной из визитных карточек Камчатского края. Сегодня реальность этого проекта подтверждается проектом группы компаний «НОРЕБО», которая создаёт судоремонтный комплекс на площадках АО «ПСРЗ» и АО «Судоремсервис». Ежегодный объем ремонта и технического обслуживания в этом кластере составит более 60 морских судов разного класса», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, сформированный на Камчатке экипаж для нового ледокола Тихоокеанского флота «Евпатий Коловрат» под командованием капитана Романа Архипова в ближайшее время отправится на завод для изучения и приёма судна.