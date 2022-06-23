Токио, , 07:11 — REGNUM Власти Японии планируют в ближайшее время направить помощь пострадавшему от разрушительного землетрясения Афганистану. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара 23 июня заявил на брифинге в Токио.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сэйдзи Кихара «Мы собираем информацию и прорабатываем вопрос, чтобы оперативно оказать необходимую помощь».

О намерении в кратчайшие сроки предоставить Афганистану необходимую гуманитарную помощь ранее заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В результате произошедшего в Афганистане в ночь на 22 июня землетрясения, по предварительным данным, погибло не менее 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Пакистан направил в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы Афганистана восемь грузовиков с гуманитарной помощью.

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