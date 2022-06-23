Новосибирск, 23 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В небе над Новосибирском утром 24 июня сложится необычная конфигурация из планет и Луны. Об этом сообщили в Большом новосибирском планетарии.

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«Все планеты, находящиеся в настоящее время на утренней видимости, выстроятся в линию, словно на параде, — говорится в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте». — «Парад» возглавит Сатурн, восход которого начнётся раньше других — к часу ночи по местному времени. Вслед за ним в небе появится Нептун, далее — Юпитер, Марс, Уран и Венера. Несмотря на то, что планеты наблюдаются уже не одну неделю, именно утром 24 июня эту вереницу дополнит Луна, разместившись между Марсом и Венерой».

В планетарии подчеркнули, что «выравнивание» не следует воспринимать буквально, потому что в действительности выстраивание планет Солнечной системы в один ряд невозможно — они движутся по разным орбитам в разных плоскостях в трёхмерном пространстве и не могут выстроиться в идеально прямую линию.