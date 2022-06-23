Хабаровск, 23 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 24 июня пройдёт патриотическая акция «Лучи Победы», в которой принимают участие все города-герои, города воинской славы и трудовой доблести России. В память о жертвах самой кровопролитной войны небо над городами осветят лучами прожекторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба администрации Омска «Лучи Победы» в Омске

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В Хабаровске акция состоится на площади «Город воинской славы» и в районе сквера у памятника самолету СУ-7Б. Прожекторы осветят небо в 21:30. Комсомольчане увидят «Лучи Победы» в небе над мемориальным комплексом в 23:00.

На всех площадках проведения акции также состоятся митинги, посвященные памятной дате. Участие в них примут ветераны и труженики тыла, юнармейцы и представители общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону и Таганрог примут участие в акции «Лучи Победы».