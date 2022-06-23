Москва, , 07:00 — REGNUM Возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией в условиях санкций Запада рассматривают власти Филиппин. Об этом 23 июня сообщил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен в беседе с РИА Новости.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дипломат пояснил, что в посольстве знают о СПФС и передали всю необходимую информацию в Манилу.

«У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения», — отметил Байлен.

Филиппинский посол уточнил, что решение по данному вопросу может быть принято после церемонии инаугурации нового президента страны, которая состоится в конце июня. При этом, по словам Байлена, Филиппины не собираются уходить из системы SWIFT, но страна не поддерживает антироссийские санкции и заинтересована в дальнейших торговых отношениях с Россией. Поэтому альтернативная платёжная система будет очень востребована для поддержки торговых операций между двумя странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам первого зампредседателя Центробанка Ольги Скоробогатовой, недружественные иностранные коллеги рассчитывали на обрушение финансовой системы России на фоне ухода международных платежных систем, но созданные в стране аналоги взяли всю нагрузку на себя. Система «МИР», Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и Система быстрых платежей (СБП) запустились как альтернатива международным платежным системам.

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