Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Госдепартамент США не знает о каких-либо запросах афганских властей в адрес Вашингтона по поводу предоставления помощи после землетрясения в Афганистане. Об этом 22 июня заявил журналистам официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также отметил, что Соединенные Штаты ожидают, что указанный вопрос станет темой ближайших переговоров правительства США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое охватило провинции Хост и Пактика. В результате случившегося погибли не менее 1500 человек и около 2000 пострадали. Россия, Индия, Пакистан, Иран и Япония уже предложили Кабулу свою помощь в связи с произошедшим.

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