Оленек, , 07:03 — REGNUM Борт Ан-30, пропавший с радаров 22 июня, вёз в Оленёк более 6 тонн овощей, фруктов и яиц. Продукты питания перевозились по договору между компаниями АО «Якутоптторг» и ООО «Регион 98», сообщило ЯСИА.

Самолёт Ан-30Б mil.ru

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Ан-30 принадлежал компании «Регион-98» и ранее использовался для вызывания искусственных осадков. Оборудование, с помощью которого можно вызывать дожди, на борту в момент жёсткой посадки отсутствовало, а потому может продолжать служить на другом воздушном судне.

«Наша организация также сотрудничала с «Регион 98» в рамках договора. Оборудование по вызыванию осадков — установка «Веер» — находится в аэропорту Якутска. Оно полностью исправно и готово к работе. Может использоваться на самолетах типа Ан-26», — прокомментировал начальник отдела физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, руководитель экспедиции в Якутии Баграт Данелян.

Как сообщало ИА REGNUM, два из семи пострадавших при крушении самолёта Ан-30 эвакуированы санитарным рейсом в столицу Якутии. Остальные пять членов экипажа, травмированные при жёсткой посадке, будут проходить лечение в медучреждении города Мирный.