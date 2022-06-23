Совершивший жёсткую посадку в Якутии Ан-30 доставлял продукты питания
Якутия, 23 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Борт Ан-30, пропавший с радаров 22 июня, вёз в Оленёк более 6 тонн овощей, фруктов и яиц. Продукты питания перевозились по договору между компаниями АО «Якутоптторг» и ООО «Регион 98», сообщило ЯСИА.
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Ан-30 принадлежал компании «Регион-98» и ранее использовался для вызывания искусственных осадков. Оборудование, с помощью которого можно вызывать дожди, на борту в момент жёсткой посадки отсутствовало, а потому может продолжать служить на другом воздушном судне.
Как сообщало ИА REGNUM, два из семи пострадавших при крушении самолёта Ан-30 эвакуированы санитарным рейсом в столицу Якутии. Остальные пять членов экипажа, травмированные при жёсткой посадке, будут проходить лечение в медучреждении города Мирный.