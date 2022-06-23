Москва, 23 июня 2022, 06:56 — REGNUM Вода на черноморских пляжах Краснодарского края и Крыма прогрелась до температуры, характерной для второй половины июля. Об этом 23 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Набережная Геленджика
Набережная Геленджика
Gelendzhik.org

«На Чёрном море температура существенно превышает норму: в Евпатории, Феодосии, Ялте — +21… +22 °C, в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсе — +23… +24 °C», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, такие температуры более соответствуют второй половине июля.

«Очень хорошо прогрелась вода. Сразу на три недели опережение».
Роман Вильфанд

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Санкт-Петербурге с 25 июня установится аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на 5−6 градусов.

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