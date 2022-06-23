Москва, 23 июня, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Вода на черноморских пляжах Краснодарского края и Крыма прогрелась до температуры, характерной для второй половины июля. Об этом 23 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Gelendzhik.org Набережная Геленджика

«На Чёрном море температура существенно превышает норму: в Евпатории, Феодосии, Ялте — +21… +22 °C, в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсе — +23… +24 °C», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, такие температуры более соответствуют второй половине июля.

Роман Вильфанд «Очень хорошо прогрелась вода. Сразу на три недели опережение».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Санкт-Петербурге с 25 июня установится аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на 5−6 градусов.